Prepare o cobertor: temperaturas voltam a despencar e SP terá 2ºC

As temperaturas vão cair novamente nesta terça-feira (13) nas regiões Sul e Sudeste após uma massa de ar frio atingir as regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado de São Paulo terá mínima de aproximadamente 2°C.

O estado de Santa Catarina apresenta a temperatura mínima mais baixa podendo chegar a -4ºC na quarta (14). No Rio Grande do Sul, a temperatura chegará perto dos -3ºC e no Paraná a -2ºC.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Essa massa fria também atingirá outros lugares como Minas Gerais com mínima de 4ºC na quinta-feira. A partir daí, o Inmet informa que a temperatura tende a esquentar novamente nas regiões.

Leia mais: Como lavar as peças mais pesadas de inverno?

+ Como manter as cutículas hidratadas no inverno

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?