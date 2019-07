Como manter as cutículas hidratadas no inverno

Com a chegada dos dias mais frios, as mudanças afetam a pele, unhas e cabelos, por conta do ar seco. As cutículas são bem afetadas. Para evitar que a região das unhas fique tão sensível e tenha muita formação de pele, é necessário hidratar a região todos os dias. Além disso, existem outros fatores que podem ajudar.

+ 4 erros que você comete quando faz as unhas em casa

Confira 4 dicas para manter a hidratação das cutículas:

Esfoliação

Para evitar as pelinhas saltadas ou rachaduras, é essencial esfoliar as cutículas semanalmente para eliminar as peles mortas. O ideal é utilizar um creme suave e finalizar com protetor solar.

“É importante que o esfoliante utilizado seja específico para as mãos ou para o rosto, porque os que são feitos para o corpo costumam ser muito abrasivos”, explica Lajara Graciano, profissional da plataforma Singu.

Uso de cremes e óleos

No mercado existem diversos produtos voltados para o cuidado das unhas e mãos. Mas se você for do time que prefere algo mais caseiro, pode usar óleo de cravo, que além de hidratar possui ação anti-fúngica.

Fim aos banhos quentes

Claro que no frio não tem como ficar sem os banhos bem quentes, mas esta prática é muito prejudicial às cutículas, já que resseca muito a pele. Em um dia ou outro aposte em banhos mornos para não desgastar a região.

Beba muita água

A hidratação de qualquer parte do corpo vem de dentro para fora e por isso é essencial aumentar o consumo de água durante o inverno.

=

+ Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA