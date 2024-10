Taylor Swift ultrapassa Rihanna e se torna a artista musical mais rica do mundo

Taylor Swift acaba de se tornar a cantora mais rica do mundo. Com uma fortuna de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,77 bilhões), ela é a primeira a chegar nesse patamar apenas com shows e lançamentos musicais.

Quem ocupava o primeiro lugar era Rihanna, com um patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão (R$ 7,67 bilhões), fruto de seu trabalho como artista e dona da marca Fenty Beauty.

Segundo a revista Forbes, Taylor entrou para a lista de bilionários em outubro do ano passado, graças ao sucesso da turnê mundial The Eras Tour, que, inclusive, contou com shows no Brasil. Isso significa que ela se tornou a primeira artista bilionária praticamente por conta de shows e lançamentos musicais.

Rihanna alcançou a casa do bilhão em 2022, quando seu patrimônio foi avaliado em US$ 1,7 bilhão (R$ 9,31 bilhões). Além do enorme sucesso de sua carreira, ela atingiu o número por conta de sua marca de maquiagem Fenty Beauty. Desde 2022, sua fortuna diminuiu US$ 300 milhões.

