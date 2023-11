Taylor Swift bate recorde de público de shows no Allianz Parque, em SP

O show da cantora Taylor Swift bateu na última sexta (24), em São Paulo, o recorde de público do Allianz Parque. Foram mais de 50 mil fãs da cantora norte-americana presentes no estádio do Palmeiras, na Barra Funda, para testemunhar mais uma apresentação da passagem da “The Eras Tour” pelo Brasil.

Marcada por diversas situações polêmicas e tristes (incluindo a morte de uma fã durante o show no Rio de Janeiro), a primeira apresentação na capital paulista correu sem nenhum acidente ou imprevisto, apenas apontamentos sobre a desorganização na fila de entrada do estádio. Entretanto, a noite foi destacada por esse recorde celebrado pelos fãs da loirinha.

A informação foi revelada pela própria Taylor Swift, durante o show, e confirmada pela assessoria do Allianz Parque. “Vocês estão me fazendo sentir como se vocês apenas tivessem quebrado o recorde de maior público desse estádio”, disse a cantora no palco.

O recorde antigo era da apresentação da banda Titãs no estádio, em junho deste ano. Na ocasião, o grupo nacional fez história ao se tornar a primeira banda a lotar o estádio por três noites consecutivas, atraindo um impressionante público de 150 mil pessoas.

Essa performance marcante foi a primeira de uma série de três shows que Taylor está programada para realizar em São Paulo como parte da “The Eras Tour”. A expectativa é que a cantora retorne ao palco do Allianz Parque no sábado (25) e no domingo (26), proporcionando mais momentos inesquecíveis aos fãs.

Vale destacar que o Allianz Parque, com capacidade para acomodar 55 mil pessoas durante grandes espetáculos, incluindo a ocupação do gramado, foi o palco perfeito para esse recorde histórico.

Os ingressos do show da turnê de Taylor Swift em São Paulo variam entre R$ 190 a R$ 1.050 e já estão todos esgotados.

