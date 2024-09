Descubra quem são as 10 mulheres mais ricas do mundo

Quem são as 10 mulheres mais ricas do mundo? Elas representam 369 dos 2.781 bilionários do globo, segundo a Forbes, e somam juntas mais de US$479,9 bilhões (aproximadamente R$2,7 trilhões). Curiosas para saber quem são? Confira abaixo:

10. Iris Fontbona, com US$ 29,3 bilhões (59º lugar geral)

Fonte da riqueza: herdeira de mineradora e outros negócios

Cidadania: Chile

Iris Fontbona é a mulher mais rica da América do Sul e a décima no ranking mundial, Ela herdou a fortuna e os negócios de seu falecido marido, Andrónico Luksic Abaroa, que construiu um império em mineração, bancos e bebidas.

9. Abigail Johnson, com US$ 29,4 bilhões (57º lugar geral)

Fonte da riqueza: herdeira da Fidelity Investments

Cidadania: Estados Unidos

CEO da Fidelity Investments desde 2014, Abigail Johnson possui uma participação estimada de 28,5% na empresa fundada por seu avô em 1946.

8. Gina Rinehart, com US$ 30,8 bilhões (52º lugar geral)

Fonte da riqueza: herdeira e presidente executiva da Hancock Prospecting

Cidadania: Austrália

Gina é herdeira e presidente da Hancock Prospecting, uma empresa de mineração e agricultura fundada por seu pai, Lang Hancock. Desde março de 2023, ela aumentou sua fortuna em 14%, permanecendo a pessoa mais rica da Austrália.

7. MacKenzie Scott, com US$ 34,5 bilhões (47º lugar geral)

Fonte da riqueza: herdeira de ações da Amazon

Cidadania : Estados Unidos

Após o divórcio de Jeff Bezos em 2019, MacKenzie Scott recebeu 4% da Amazon e se comprometeu a doar a maior parte de sua fortuna. Em março deste ano, ela doou US$ 640 milhões a 361 organizações, totalizando US$ 17,3 bilhões em doações.

6. Rafaela Aponte-Diamant, com US$ 36,4 bilhões (44º lugar geral)

Fonte de riqueza: cofundou a MSC

Cidadania: Suíça e Itália

Rafaela e seu marido, Gianluigi Aponte, fundaram a MSC em 1970. Cada um possui 50% da maior companhia marítima do mundo, o que a torna a única entre as dez mulheres mais ricas do mundo a não ter herdado sua fortuna. Os dois começaram o negócio com um empréstimo de US$ 200 mil para comprar um navio.

5. Savitri Jindal, com US$ 38,1 bilhões (39º lugar geral)

Fonte de riqueza: herdeira do Grupo Jindal

Cidadania: Índia

Presidente do Grupo Jindal e viúva do fundador, O.P. Jindal, Savitri é a mulher mais rica da Índia. O grupo atua em setores como aço, energia, cimento e infraestrutura.

4. Jacqueline Mars, com US$ 38,8 bilhões (34º lugar geral)

Fonte de riqueza: herdeira da Mars

Cidadania: Estados Unidos

Jacqueline é herdeira da Mars, a maior produtora de doces do mundo, fundada em 1911 por seu avô Frank C. Mars, que cresceu fazendo doces para vender com a mãe. Ela faz parte da segunda família mais rica dos EUA, perdendo apenas para os Walton, criadores e herdeiros do Walmart.

A herdeira divide a fortuna com seu irmão, John Mars, e os quatro filhos de seu falecido irmão, Forrest Jr. A empresa possui marcas como M&Ms, Snickers, Ben’s Original e Pedigree.

3. Julia Koch, com US$ 65,6 bilhões (23º lugar geral)

Fonte de riqueza: herdeira da Indústrias Koch

Cidadania: Estados Unidos

Julia Koch e seus três filhos herdaram de David Koch uma participação de 42% na Koch Industries, que abrange setores como refino de petróleo e tecnologia médica. Julia também é curadora do Metropolitan Museum of Art.

2. Françoise Bettencourt Meyers, com US$ 88,1 bilhões. (19 lugar geral)

Fonte de riqueza: herdeira da L’Oréal

Cidadania: França

A primeira mulher a alcançar uma fortuna acima de US$ 100 bilhões, Françoise caiu para a segunda posição após um declínio de 13% nas ações da L’Oréal. Ela detém quase 35% da gigante de beleza, que possui marcas renomadas como Maybelline e Lancôme.

1. Alice Walton, com US$ US$ 88,9 bilhões (18° lugar geral)

Fonte de riqueza: herdeira do Walmart

Cidadania: Estados Unidos

Alice Walton retornou ao topo da lista em setembro deste ano, após superar Françoise Bettencourt Meyers. Filha do fundador do Walmart, Sam Walton, Alice preferiu a arte ao conselho administrativo da varejista, se diferenciando dos irmãos.

