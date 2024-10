‘Boy Mucilon’: por que muitas mulheres preferem homens mais novos?

Já ouviu falar por aí em “Boy Mucilon”? O termo é a uma gíria que se refere a homens consideravelmente mais novos em relação às suas parceiras. Em relacionamentos amoroso com diferença de idade, é ainda comum ver situações de incômodo – abertamente expostas em redes sociais, no caso de famosos –, principalmente que causem o julgamento da mulher, ainda que o casal pareça feliz e bem resolvido.

Isso ocorre porque há um certo questionamento sobre outros modelos de relacionamentos, mais aceitos socialmente. E o crescimento dos jovens nesse contexto promove parcerias equilibradas, com responsabilidades divididas e suporte mútuo.

Preconceito com diferença etária

Infelizmente, muitas mulheres carregam inseguranças com a inversão da lógica de idade nos relacionamentos, no qual o “ideal” seria casar com um “homem mais”: mais alto, mais velho e mais rico. Agir contra o “normal” incomoda não somente as figuras masculinas, como também as próprias mulheres que perpetuam esses discursos por anos. Elas, portanto, são vítimas de comentários desrespeitosos e afrontosos.

Um exemplo recente ocorreu com a cantora e ex-BBB Jaquelline Grohalski, de 30 anos. Campeã da última edição de A Fazenda, Jaquelline assumiu um novo romance e compartilhou fotos com o empresário Andrew Halliday Garcia, que é enteado da cantora Manu Bahtidão, nas redes sociais. A repercussão da publicação não foi bem-sucedida, e diversos comentários repudiam e julgam a mulher.

A psicóloga e terapeuta Rosângela Casseano comenta sobre os preconceitos em relação à diferença de idade, que colocam em pauta comentários que discutem a seriedade do relacionamento ou a motivação de ambos os parceiros. “Existem estereótipos que associam esses relacionamentos à imaturidade ou à busca por validação pessoal, especialmente em homens mais jovens”, diz.

Por que a preferência por homens muito mais jovens?

De acordo com a psicóloga Rosângela Casseano, “os chamados Boys Mucilon podem ser vistos como mais despreocupados e abertos a novas experiências. Além disso, podem ter um estilo de vida mais descontraído e uma visão de mundo que reflete a cultura jovem”.

A também CEO da PsicoPass comenta que a conexão emocional e a vitalidade são os principais motivos para as mulheres se sentirem atraídas por homens mais novos. Outro fator abordado foi a autenticidade e leveza desses rapazes.

“Eles podem ser mais abertos a novas experiências e menos preocupados com normas sociais tradicionais, o que pode se manifestar em conversas mais leves e divertidas”, pontua.

A oportunidade de aprender e crescer juntos e as diferentes perspectivas de vida também são cenários abordados. Rosângela comenta: “As parceiras podem se sentir rejuvenescidas e inspiradas por novas ideias e abordagens que seus parceiros mais jovens introduzem em suas vidas”.

Capacidade de escolha e diálogo

Agora, as mulheres podem tomar suas próprias decisões, ainda que sejam repudiadas pelas costas. A verdade é que, os motivos para optar por alguém mais novo são completamente pessoais, e grande parte do aborrecimento se dá pelo fato de que as mulheres têm poder de escolha.

Apesar das dinâmicas diferentes, a psicóloga destaca as experiências de vida e a maturidade como aspectos que podem comprometer a relação, em termos de comunicação e resolução de conflitos.

“É fundamental abordar com uma mente aberta. É importante comunicar expectativas e limites desde o início. Estar disposto a aprender um com o outro e a valorizar as experiências compartilhadas pode enriquecer o relacionamento. No amor e no prazer vale tudo, desde que haja respeito e limites!”, finaliza.

