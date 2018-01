Nesta quarta-feira (31), três fenômenos raros se apresentam no céu: a Lua Azul, a Lua de Sangue e a Superlua. Há 150 eles não acontecem ao mesmo tempo. Mesmo ainda sendo dia no Brasil, já é possível assistir ao vivo a Lua especial nos canais da Nasa.

ENTENDA AS LUAS

A Lua Azul não tem nada a ver com uma mudança de cor no astro. Trata-se de um registro temporal. No calendário lunar, um mês dura 29,5 dias. Já no calendário gregoriano – o que costumamos usar –, os meses têm 30 ou 31 dias e fevereiro 28 dias. Essa falta sincronicidade faz com que duas luas cheias aconteçam em um mesmo mês e a segunda Lua cheia do mês é chama de Lua Azul.

Superlua por sua vez é uma Lua proporcionalmente maior e mais brilhante do que estamos acostumados a ver no céu. Isso acontece por ela estar cheia e mais próxima da Terra. A primeira – e maior – de 2018 aconteceu no dia 01 de janeiro.

Já a Lua de Sangue nada mais é que um apelido do eclipse lunar total, no qual a posição da Lua e a da Terra se alinham de forma que o nosso planeta fica exatamente entre o satélite e o Sol. Quando isso acontece, o atro perde a aparência branca e brilhante e ganha um tom avermelhado, que justifica o apelido.

Assista aos três fenômenos ao vivo: