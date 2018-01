Não é novidade que a Lua sempre abala as estruturas dos astros, sendo responsável, nesse ponto, pelos sentimentos e comportamento humano. No seu mapa astral, a Lua representa o modo como você reage às situações, bem como a maneira que você lida com suas emoções.

No dia 31 de janeiro acontecerá um eclipse lunar da Lua cheia no signo de Leão, trazendo muitas mudanças não só para os leoninos, mas também para todo o zodíaco. Confira quais são:

Capricórnio

22/12 a 20/1

O Sol ainda está em Capricórnio, o que significa que esse é o momento das filhas de Saturno brilharem. No dia 31, as capricornianas já terão iniciado seu novo ciclo, e a Lua cheia em Leão representará um impacto nas relações amorosas. Fique atenta!

Aquário

21/01 a 19/2

No dia do eclipse, o Sol estará sob o seu signo, aquariana! Será a época de encerrar seu ciclo de 2017 e abrir espaço para esse ano. No amor, não será diferente: prepare-se para chacoalhar suas relações afetivas e movimentar o que está estagnado nesse meio.

Peixes

20/2 a 20/3

Sabemos que a pisciana é sonhadora, mas graças à Lua em Leão, esse será o momento para deixar as nuvens e experimentar a prática. Você colherá bons frutos no âmbito profissional, dando início ao período mais iluminado da sua carreira nos próximos dois anos. Mas cuide da sua saúde, pois essa movimentação na sua vida te deixará um pouco exausta.

Áries

21/3 a 20/4

No dia 31, o eclipse da Lua ocorrerá na casa do amor. Leão é um signo apaixonado e afetuoso, e essas características podem influenciar principalmente seus irmãos de Fogo, como Áries. Esse fenômeno pode facilitar um novo romance ou uma mudança no relacionamento atual. Aproveite, ariana!

Touro

21/4 a 20/5

No fim do mês, o lar das taurinas passará a ser o centro das atenções. Sabemos que a Lua é responsável pelas emoções, e o eclipse trará alguns resultados que envolvem a família. A consequência pode ser alguma mudança o conclusão de conflitos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Geminiana, prepara-se para atravessar uma grande transição na sua vida. O eclipse promete trazer uma mudança significativa! Além disso, essa alteração pode ser positiva para a sua habilidade de se comunicar, uma característica típica do signo de Gêmeos.

Câncer

21/6 a 21/7

O fenômeno beneficiará sua casa de salário e bens materiais, trazendo resultados positivos para projetos que você investiu. Se você for autônoma, poderá ter uma ideia que trará bons frutos. Mas seja cautelosa: deixe para divulgar somente em fevereiro. Marte apoiará o eclipse, estimulando sua criatividade e profundidade, dignas do elemento Água.

Leão

27/7 a 22/8

O dia mais importante para você será no dia 31, com um eclipse da Lua cheia no seu signo. Ocorrendo na casa do amor, o acontecimento trará respostas para algum relacionamento significativo. Reflita se sua felicidade é estar com os outros ou expressar sua individualidade. Com todas as decisões que deve tomar em janeiro, você terá certeza de seus sentimentos, além de alimentar positividade para o futuro. É o seu momento de brilhar, leonina!

Virgem

23/8 a 22/9

O fenômeno cairá como uma luva para a independente virginiana. Autossuficiente por natureza, será o momento para ficar sozinha e aproveitar a própria companhia. Descanse, e aproveite o momento para refletir sobre o que quer alcançar no ano que se inicia.

Libra

23/9 a 22/10

Libra é um signo de pessoas simpáticas e sociáveis. Por isso, libriana, você pode gostar do eclipse: ele trará boas notícias sobre alguma amizade. Os relacionamentos amorosos não ficam para trás: a paixão pode acender com Sol, Mercúrio e Vênus transitando na casa do amor.

Escorpião

23/10 a 21/11

O eclipse da Lua cheia, no dia 31, em Leão, iluminará seu setor das honras e conquistas. Se vem trabalhando duro há muito tempo e sente que merece mais reconhecimento, saiba que esse momento está chegando. Você se encontra em ascensão e logo todos conhecerão o seu nome, escorpiana.

Sagitário

22/11 a 21/12

Um antigo objetivo pode ser impulsionado e vir à tona. O fenômeno da Lua tende a fazer com que você arrume as malas e visite um lugar muito distante, coisa que a sagitariana ama fazer!