Os 4 signos mais afetados pela Lua de Sangue de janeiro

Quem olhar para o céu no dia 31 de janeiro testemunhará fenômenos raros: a Lua Azul, a Lua de Sangue e um eclipse. É melhor se preparar, pois esse fenômeno astrológico trará mudanças para muita gente. Todos os os signos serão influenciados, mas quatro deles sentirão ainda mais: Touro, Leão, Escorpião e Aquário.

Veja a seguir as análises das astrólogas Lisa Stardust, do site Bustle, e Eunice Ferrari, do Vírgula:

Touro

Taurino, você experimentará mudanças nos princípios mais básicos da sua vida. Prepare-se para sentir tudo o que pensa ser chacoalhado e, por consequência, para acolher tais mudanças. Não tente lutar contra elas.

Leão

Leão será o grande foco de todo o espetáculo lunar. Leoninos, este será um momento de focar nas suas necessidades emocionais. Que tal mudar o visual? Fortalecer a autoestima? No final do mês, você será o protagonista e não deve hesitar em tirar um tempo para cuidar de si. Sua vida fica mais leve a partir dessa lunação. Fique atenta a um novo amor ou até uma oportunidade no trabalho.

Escorpião

Escorpianos poderão antecipar uma grande mudança de posição no trabalho, conta Eunice. Se está de olho em um novo emprego, é possível que ele chegue.

Aquário

Você deve sentir mudanças nas suas relações pessoais. Provavelmente, um impulso te levará a buscar um melhor equilíbrio entre as situações. Se está namorando, pode ser que a relação avance.