STF define data para análise de pedido de habeas corpus de Robinho

Robinho recebeu uma nova data para o julgamento do seu pedido de habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal (STF) tomará a decisão entre os dias 6 e 13 de setembro, através de sessões virtuais. O ministro Luiz Fux é o responsável pelo caso.

Robinho terá pedido de habeas corpus analisado em setembro

Preso desde março deste ano, após ser condenado por participar de um estupro coletivo, Robinho já teve um pedido de liberdade negado. Atualmente, ele está em regime fechado no presídio de Tremembé 2, em São Paulo, que costuma receber casos de presos famosos.

O ex-jogador foi condenado na Itália pelo caso ocorrido em 2013 contra uma modelo albanesa, em uma boate em Milão. O STF, então, acatou o pedido da justiça italiana. No entanto, a defesa de Robinho afirma que o processo deveria ser reaberto e julgado no Brasil.

