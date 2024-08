Filho de Marília Gabriela desabafa sobre transtorno raro e vício em drogas

Conhecido pelos vídeos bem-humorados que publica na internet, Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela e do astrólogo Zeca Cochrane, nem parece ter vivido momentos tão difíceis em sua intimidade. No entanto, foi exatamente isso que ele passou ao descobrir um transtorno raro enquanto lutava contra o vício em drogas.

Os detalhes foram relatados pelo ator, apresentador e figurinista no podcast “Desculpa Qualquer Coisa”, em que ele falou abertamente não apenas sobre o uso de drogas, como também sobre sua saúde mental.

Theo Cochrane fala sobre descoberta de diagnóstico raro

Segundo o ator, seu vício em drogas era cruzado, pois ele acabava por misturar cocaína com álcool de forma recreativa a cada dois meses. O álcool, contudo, era mais rotineiro e o tornava uma pessoa muito agradável, o que dificultava sua consciência de que precisaria parar.

“Porém, durante a semana, eu ficava muito deprimido. Meu namorado dizia que não era justo. Que na sexta-feira e no sábado eu era maravilhoso, meus amigos me amavam. Mas na terça eu queria matá-lo e, na quarta-feira, eu queria me matar”, completou.

Foi nesse momento, então, que ele decidiu parar de usar substâncias entorpecentes e, o que poderia ter sido o fim de um problema, foi o início de um diagnóstico mais sério.

Descoberta de ciclotimia

Naquele momento, Theodoro vivia o luto de seu pai, estava morando longe de seu namorado, desempregado e ainda em abstinência. Foi aí que descobriu a ciclotimia, transtorno que intercala momentos de euforia e depressão. Nessa fase, o ator passou a ter muitos pensamentos suicidas e dificuldades em aceitar a própria realidade, o que o levou a ter mais conflitos com as pessoas que estavam próximas.

Ainda assim, hoje, o ator olha com muito carinho para o que aconteceu. “Um bom diagnóstico é salvador”, afirmou.

