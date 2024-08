Neta de Silvio Santos revela ter recebido contato espiritual do avô

A recente morte de Silvio Santos ainda está sendo assimilada por toda a família. De luto, os membros têm vivido dias de saudade e lembrança. Esse foi o caso de Amanda, filha de Silvia Abravanel. Através de suas redes sociais, ela compartilhou um momento um tanto quanto curioso, ocorrido nos dias que procederam o falecimento do apresentador. Entenda:

Neta de Silvio Santos se emociona com ‘coincidência’

Em seu perfil no Instagram, a jovem de apenas 18 anos comentou ter vivido uma experiência de contato com o avô que aflorou sentimentos especiais. Ela estava tomando achocolatado no que parecia um dia normal, quando foi surpreendida por um sinal do apresentador. Isso porque, ao reparar na data de vencimento do produto, ali estava a mesma data do aniversário do avô: 12/12.

Em um story, a neta de Silvio descreveu o que sentiu ao ler a data. “Hoje, em meio a um turbilhão de emoções, me deparei com esse sinal enviado por Deus. Poderia ter sido um simples café da manhã, mas tenho certeza que, através desse sinal, Deus me provocou que meu avô estará sempre comigo”, afirmou.

Amanda ainda reforçou a importância de perceber sinais como esse. “Terei ele sempre em meu coração e sei que ele está me protegendo e me apoiando mesmo de muito longe. Tudo me faz lembrar você”. Veja a publicação:

