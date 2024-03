Robinho é preso para cumprir pena por estupro cometido na Itália

O ex-jogador de futebol Robson de Souza, conhecido como Robinho, foi preso nesta quinta-feira (21), após a Justiça Federal acatar a decisão de Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com isso, ele deverá cumprir aqui a pena por estupro cometido na Itália.

O pedido para que o jogador cumpra a pena no Brasil foi deferido pela maioria dos ministros que participaram do julgamento no STJ, com nove votos a favor e dois contra. O documento foi enviado para a Justiça Federal de Santos por volta das 16h, e o mandado de prisão foi expedido.

Robinho passará por exame de corpo de delito na sede da Polícia Federal, será submetido a uma audiência de custódia e, em seguida, encaminhado para uma penitenciária ainda não definida.

Condenação de Robinho por estupro

O crime aconteceu no Sio Café, uma conhecida boate de Milão, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. Na época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan.

Em 2017, a Justiça italiana julgou Robinho culpado pela participação no estupro coletivo da jovem de origem albanesa. A decisão foi baseada em gravações telefônicas interceptadas com autorização judicial. O ex-atleta foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão.