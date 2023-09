Morre Steve Harwell, ex-vocalista da banda Smash Mouth

Steve Harwell, ex-vocalista da banda Smash Mouth, morreu na manhã do último domingo (03), aos 56 anos. A informação foi confirmada ao jornal New York Times pelo empresário da banda, Robert Hayes. Ainda de acordo com a publicação, o cantor sofreu uma insuficiência hepática, chegando a falecer em sua própria residência, localizada em Idaho, Estados Unidos. Fontes próximas ao TMZ afirmam que o cantor faleceu de forma pacífica e confortável, cercado por amigos e familiares.

Harwell teve uma insuficiência hepática, quadro que ele já sabia ser terminal, segundo seu empresário. Uma semana antes de sua morte, foram apenas ministrados cuidados paliativos para permitir maior conforto,

A trajetória de Steve Harwell

Harwell nasceu em Santa Clara, Califórnia, em 1967. Antes de formar o icônico Smash Mouth, em 1994, ao lado do baterista Kevin Coleman, do guitarrista Greg Camp e do baixista Paul De Lisle (que atualmente é o único membro fundador que permanece), o cantor fez parte do grupo de rap F.O.S.

“Fush Yu Mang”, disco de estreia da banda, foi lançado em 1997, rendendo os primeiros hits do conjunto, como “Walkin’ on the Sun” e o famoso cover de War, “Why Can’t We Be Friends?”. O projeto foi um sucesso absoluto, vendendo mais de dois milhões de cópias apenas nos Estados Unidos.

Astro Lounge elevou Steve Harwell ao estrelato global

Porém, foi apenas em 1999, com o lançamento do álbum “Astro Lounge”, que Steve e os Smash Mouth conquistaram fama global. Quem viveu a época lembra que faixas como “All Star”, “Then The Morning Comes” e “Can’t Get Enough Of You Baby” simplesmente não paravam de tocar nas rádios, marcando toda uma geração.

Trilha sonora de “Shrek”

Dois anos depois, o conjunto marcou a trilha sonora de “Shrek” com “I’m a Believer”, cover do The Monkees. Ao todo, o Smash Mouth lançou sete álbuns de estúdio, sendo “Magic” (2012) o último deles.

Tragédia em sua vida familiar

No mesmo ano em que colhia os frutos dos inúmeros sucessos ao lado dos Smash Mouth, Harwell viveu o drama de perder o filho de apenas seis meses, Presley. O menino faleceu por conta de uma leucemia linfóide aguda.

Em 2013, o vocalista foi diagnosticado com cardiomiopatia e encefalopatia de Wernicke, síndrome que, além de afetar funções motoras, provoca confusão e perda de memória. Seu estado de saúde, no entanto, só teria detalhes revelados em sua aposentadoria, no início de 2022.

Luta contra o alcoolismo

Steve Harwell nunca escondeu a sua luta contra o alcoolismo. Em 2016, o artista chegou a sofrer um colapso no palco, sendo hospitalizado imediatamente. Já em outubro de 2021, foi acusado de ameaçar membros da plateia e realizar saudações nazistas durante um show nos Estados Unidos.

Aposentadoria e últimos dias de carreira

Aliás, foi este último incidente que obrigou Steve a anunciar a sua aposentadoria, oficializando sua saída do Smash Mouth em janeiro de 2022. Na época, Harwell emitiu uma declaração agradecendo aos fãs pelo apoio durante toda a sua trajetória: “Desde criança, sonhei em ser um rockstar e cantar na frente de arenas e multidões e fui sortudo de ter realizado esse sonho. Aos meus colegas de banda, foi uma honra me apresentar com vocês por todos estes anos. Aos nossos fiéis e incríveis fãs, obrigado, tudo foi possível graças a vocês. Eu tentei muito superar meus problemas físicos e mentais para tocar para vocês uma última vez, mas simplesmente não consegui. Sou grato a cada um de vocês”, escreveu.

