SOS Família Digital: temporada encerra com episódio sobre bullying virtual

O que fazer se seu filho estiver sofrendo bullying virtual? E se estiver praticando? Que conversas e atitudes pais e cuidadores devem tomar nesses casos? No último episódio da segunda temporada do S.O.S. Digital, programa do IGTV de CLAUDIA em parceria com Instagram, convidamos Natália Paiva, Gerente de Políticas Públicas do Instagram, para comentar as mostrar as novas ferramentas anti-bullying da rede social. Também recebemos a psicóloga Juliana Cunha, da Safernet, ONG especializada em segurança e direitos humanos na Internet, para comentar sobre as definições e consequências do bullying virtual.

Assista o programa abaixo: