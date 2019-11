SOS Família Digital: mais sobre influencers do bem e representatividade

View this post on Instagram

Influencer do Bem – parte 2. No programa desta semana, a editora @dabarbara conversa com a influencer @michelepassa e segue o papo de como usar as redes sociais como fonte de inspiração, representatividade e positividade. No caso de Michele, ela fala como usa o Instagram e outras plataformas no combate ao racismo e na construção positiva da imagem da mulher negra. #claudiaonline #sosfamiliadigital #autoestima #igtv