Sinéad O’Connor, cantora de “Nothing Compares 2 U”, morre aos 56 anos

A cantora irlandesa Sinéad O’Connor, dona do hit “Nothing Compares 2 U“, morreu aos 56 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo jornal Irish Times, um dos principais da Irlanda, país natal da artista.

A causa de sua morte ainda não foi revelada. Segundo fontes próximas à cantora, Sinéad vinha enfrentando diversas instabilidades em relação à sua saúde mental, principalmente após o trauma da morte de seu filho Shane O’Connor, encontrado morto aos 17 anos na cidade de Wicklow, na Irlanda, em janeiro de 2022.

Foram mais de 9 álbuns de estúdio gravados, porém o seu maior sucesso foi com o single “Nothing Compares 2 U”, eleita a música número 1 do mundo no ano de 1990 pela Billboard Music Awards.

Em 2018, Sinéad declarou que havia se convertido ao Islamismo, quando também trocou de nome, passando a adotar Shuhada ‘Sadaqat.

Uma de suas últimas aparições foi durante a premiação do RTÉ Choice Music Award, no ínicio do ano, onde a cantora foi contemplada com o prêmio Álbum Irlândes Clássico, pelo aclamado “I Do Not Want What I Haven’t Got”, lançado também em 1990. Segundo o Irish Times, Sinéad foi aplaudida de pé por muitos minutos após dedicar o prêmio a “todo e qualquer membro da comunidade de refugiados da Irlanda”. A cantora deixa outros três filhos.