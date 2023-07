Elon Musk muda o logo do passarinho do Twitter para um “X”

A CEO do Twitter, Linda Yaccarino, revelou que o Twitter está se despedindo do icônico passarinho azul e mostrou o novo logo da plataforma. Com a reformulação radical da marca, Elon Musk decidiu usar um X branco sobre um fundo preto. A novidade foi anunciada em um tweet de Yaccarino: “O X está aqui!”.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Com a mudança do logo, Musk também pretende substituir a forma de se referir aos “tuítes”, que agora serão chamadas de “X’s”. Com isso, o empresário quer repaginar o aplicativo do zero, fazendo uma mudança total.

No domingo (23), o bilionário teria informado nas redes sociais a respeito de diversas mudanças: “Em breve, daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”. Com isso, ele também compartilhou um vídeo dos da sede do Twitter com um “X” projetado.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Yaccarino também contou em post que a reformulação da marca era um passo empolgante e importante para a continuidade da rede: “É uma coisa excepcionalmente rara – na vida ou nos negócios – que você tenha uma segunda chance de causar outra grande impressão. O Twitter causou uma grande impressão e mudou a forma como nos comunicamos. Agora, X irá mais longe, transformando a praça da cidade global.”.

Portanto, o aplicativo se despede do icônico passarinho azul, chamado Larry, que o cofundador do Twitter, Biz Stone, disse, em 2011, ser uma homenagem ao astro do basquete e lenda do Boston Celtics, Larry Bird.