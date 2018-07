Será que a rainha Elizabeth II mandou “indiretas” para Trump?

Durante a visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido na semana passada, a rainha Elizabeth II teria encontrado algumas maneiras de expressar o seu descontentamento contra o político norte-americano em três ocasiões diferentes em que se encontrou com ele.

Proibida de se pronunciar publicamente, alguns especialistas de moda e da família real afirmaram que a monarca teria enviado “indiretas” ao presidente por meio da maneira como se vestiu nos encontros com o político.

No dia em que Trump pousou na Inglaterra, por exemplo, a rainha recebeu o norte-americano usando um broche dado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de sua mulher, Michelle, em 2011, aponta o The Guardian.

No dia seguinte, a monarca teria usado um broche de jubileu de Safira – um presente do Canadá – para representar os problemas diplomáticos entre o país e Trump.

Já no último dia de visita do presidente a Londres , a rainha convidou Trump e a primeira dama, Melania, para um chá no Castelo de Winsdor na última sexta -feira (13). O look e o broche escolhido pela monarca foi um acessório usado pela sua mãe (Rainha Elizabeth I) no funeral do pai (Rei George VI), podendo representar o encontro como um “momento de tristeza”.

Além disso, a rainha optou por um conjuntinho azul de casaco e chapéu usado, o mesmo que ela usou quando fez o pronunciamento de abertura do Parlamento Britânico em 21 de junho de 2017.

