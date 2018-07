Princesa Charlotte vale 1 bilhão de dólares a mais que o irmão George

A pequena Charlotte, filha de Kate e William, tem poucos anos de vida mas já promete exercer grande influência sobre o mercado financeiro britânico, ultrapassando seu irmão mais velho George. Isso se deve ao fato de que os fãs da família real são mais propensos a comprar um vestido que Charlotte usou do que uma peça de roupa de George.

De acordo com o The Telegraph, o ‘efeito Princesa Charlotte’ é o responsável por fazer com que a pequena valha tanto. Quando pais vêem o que Charlotte está vestindo, eles acabam sendo influenciados a comprar a peça para suas filhas. A pesquisa afirma que 1 em cada 5 pais considera a princesa um ícone de estilo para as crianças.

Os números do impacto da princesa na economia britânica são impressionantes, avaliado em quase um bilhão e meio de dólares a mais que o do príncipe George. A Reader’s Digest estima que a princesa vale 5 bilhões de dólares, enquanto seu irmão mais velho vale 3,6 bilhões de dólares. Porém, esse valor foi calculado com base na influência econômica estimada ao longo de suas vidas.

“As crianças reais têm um impacto positivo nas vendas de determinadas marcas de roupas e brinquedos que vestem ou brincam”, disse David Haigh, CEO da Brand Finance, à Insider. “Nesse sentido, eles têm um efeito muito semelhante ao da mãe, a duquesa de Cambridge, que tudo o que ela toca se transforma em ouro.” conclui.

