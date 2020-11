Senador Irajá Silvestre é acusado de estupro por modelo em São Paulo

Uma modelo de 22 anos registrou um boletim de ocorrência por estupro contra o senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO) na madrugada desta segunda-feira (23) no 14º Distrito Policial de Pinheiros, em São Paulo. O político é filho da senadora Kátia Abreu (PP-TO).

A vítima afirmou que conheceu Irajá no domingo (22) durante um almoço com um grupo de amigas no Jockey Club de São Paulo, de acordo com reportagem da CNN. Depois, ela acompanhou o senador e um amigo dele ao Café de La Musique, casa noturna na Zona Sul da cidade. Lá, ela teria sido dopada e perdido a consciência, acordando apenas horas depois em um flat, no Itaim Bibi.

A modelo relatou que, quando acordou, o senador estava em cima dela, a penetrando sem preservativo e dizendo coisas como “estou apaixonado” e “você é minha agora”. Por medo, a vítima não resistiu ao abuso, mas pedia para ir ao banheiro e tomar água a todo momento. Após dizer que estava passando mal, Irajá permitiu que ela fosse ao banheiro, onde ela se trancou e começou a pedir socorro pelo celular.

“Ela mandou mensagem para mim, na madrugada, para a mãe dela, para os amigos. Essa amiga foi até o hotel e mandava mensagem para esse senador e ele falava que estava sozinho no hotel, que ela não estava com ele. Aí, o pessoal da recepção subiu. Ela estava completamente transtornada”, disse um amigo da jovem à CNN. Ele também afirmou que funcionários do hotel foram à delegacia para depor como testemunhas e que a polícia não encontrou o senador no hotel.

Durante a manhã dessa segunda, após registrar boletim de ocorrência, a vítima foi a um hospital para realizar exames que comprovem o estupro e outros testes toxicológicos, além de ser medicada. O quarto de hotel está preservado para exame pericial e a polícia busca imagens nas câmeras de segurança da casa noturna e do hotel.

Irajá Silvestre se pronunciou por meio de uma nota e negou a acusação. Leia a declaração na íntegra:

“Foi com surpresa, decepção, tristeza e indignação que tomei conhecimento do episódio infame, maldoso e traiçoeiro envolvendo a minha vida e minha dignidade. Eu sempre pautei minha vida profissional, pública e pessoal pela ética, respeito e retidão, sendo inimaginável ser acusado de algo dessa natureza.

O fato é que, como principal interessado na revelação ampla e total de toda essa farsa, solicitei que meu advogado, Daniel Bialski, reforçasse às autoridades responsáveis pela investigação do caso que requisitassem a realização de exame de corpo delito na acusadora para comprovar a verdade.

Ressalto que compareci espontaneamente à delegacia responsável pela apuração dos fatos e pedi para ser submetido, voluntariamente, a exame de corpo de delito e toxicológico, tudo para desmistificar o quanto aleivosamente alegado.

As filmagens, demais provas e testemunhas hão de repor a verdade no seu devido lugar e vir a declarar minha total e plena inocência. Confio na polícia e na Justiça e sei que ficará provado que jamais houve nada que possa tangenciar qualquer comportamento inapropriado de minha parte.

Lamento muito ter sido envolvido nesse enredo calunioso e difamatório que busca manchar o meu nome em função da visibilidade momentânea da função que ocupo. Reitero que aguardarei a conclusão das investigações antes de fazer qualquer nova manifestação. Não pretendo ser atirado para essa arena sórdida. A verdade aparecerá e eu a aguardarei com serenidade.

Declaro e reitero que não cometi ilícito algum e estou à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Senador Irajá.”

Quem é Irajá Silvestre?

Irajá Silvestre, 37 anos, nasceu em Goiânia, mas começou a carreira política em Tocantins, no ano de 2003, pelo partido Democratas (DEM). Ele só foi eleito pela primeira vez em 2014 pelo PSD, como deputado federal. Irajá recebeu quase 63 mil votos e foi o segundo mais votado em Tocantins. Em seu primeiro mandato, o parlamentar foi titular da Comissão de Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.

Permaneceu no cargo até 2018, quando se elegeu senador pelo Tocantins, com 214.355 votos, o que corresponde a 16,82% dos votos válidos. Ele é o senador mais jovem da história brasileira. Atualmente, é presidente estadual do PSD.

Especula-se que Irajá estava em São Paulo na noite do ocorrido acompanhando a mãe, Kátia Abreu, que veio para a cidade para ser internada no Hospital Sírio Libanês após se infectar com Covid-19. A senadora foi diagnosticada na última semana e seus pulmões estão levemente comprometidos, mas não foi necessário internação na UTI, segundo a assessoria. Fora isso, ela está medicada e passa bem.

