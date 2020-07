Sem aglomeração, festa de Réveillon no RJ em 2020 é cancelada

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou neste sábado que a festa de Réveillon deste ano está cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Riotur, empresa de turismo da Capital Fluminense, segundo o G1. Na virada deste ano, as areias de Copacabana receberam quase 3 milhões de pessoas na tradicional queima de fogos.

O motivo pelo cancelamento foi a incerteza em relação à proteção dos cidadãos até lá. Para a prefeitura, a festa “não é viável neste cenário de pandemia, sem a existência de uma vacina”. Vale ressaltar que o governo carioca ainda enfrenta um cenário difícil com as mortes e internações causadas pela Covid.