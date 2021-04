Segundo site, Rachel Sheherazade processa Silvio Santos por assédio

O site Notícias da TV revelou hoje que teve acesso ao processo de 20 milhões de reais que a jornalista Rachel Sheherazade move contra o SBT e Silvio Santos. Demitida em agosto de 2020, a apresentadora trabalhou no canal por nove anos e sete meses.

No processo, protocolado em 11 de março, Rachel afirma não ter tido nenhum direito trabalhista, como férias e 13º salário. Ela também alega ter sofrido assédio e ter sido humilhada por Silvio Santos em rede nacional, além de ter sofrido censura por parte do setor de jornalismo do canal.

O processo de mais de 500 páginas citam o episódio ocorrido no Troféu Imprensa em 9 de abril de 2017, quando Rachel foi receber o Troféu Internet de melhor apresentadora de telejornal, que havia conquistado no ano anterior. Silvio Santos então disse: “Eu te chamei para continuar com a sua beleza, sua voz, foi para ler as notícias e não para dar opinião. Se quiser falar de política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta”.

A atitude de Silvio Santos é descrita no processo como machista e vexatória. Pela exposição negativa da profissional, Rachel e os advogados pedem uma indenização de 500 mil reais por danos morais. O processo cita outras situações constrangedoras e inclui até e-mails exigindo certas posturas políticas de Rachel.

A soma de 20 milhões inclui ainda divergências salariais, na qual Rachel alega ter sido registrada como pessoa jurídica numa tentativa do SBT de burlar as leis trabalhistas. As maiores quantias estão justamente na equiparação do fundo de garantia, férias e 13º, além de participação nos lucros.

A primeira audiência do caso está marcada para 3 de agosto, quando Hermano Henning, colega de emissora de Rachel e que também processou o SBT, falará a favor da colega.