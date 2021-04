Na UTI, Paulo Gustavo responde amiga com sinais

O humorista Paulo Gustavo recebeu uma visita da amiga Susana Garcia no hospital em que está internado no Rio de Janeiro. A diretora compartilhou em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira (19) um relato emocionante sobre a visita que fez no domingo (18) ao seu amigo.

Segundo Susana, Paulo percebeu sua presença quando entrou no quarto. “Assim que cheguei, comecei conversar com você e vi na hora que aumentou a sua frequência cardíaca e a respiratória.” Além disso, ele a respondeu mexendo a cabeça e com um leve aperto na mão. Sinais que trazem esperança.

O ator está internado desde 13 de março fazendo tratamento da Covid-19 em um quadro instável com melhoras e pioras. Divulgado no dia 15, o último boletim médico relata uma melhora na saúde de Paulo Gustavo, com a ausência de hemorragias, mas com pontos que inspiram cuidados.

Susana, que dirigiu o filme Minha Mãe É uma Peça 3, acompanha o amigo de perto desde que foi internado. Por meio dela, o ator ficou sabendo do esforço que os familiares e amigos estão fazendo pela recuperação dele.

“Falei o nome de cada um da sua família, o quanto eles te amam. Dea e Ju rezam o dia inteiro por vc. Falei que o Thales está ali com vc todo o tempo. Que não desgruda de vc. Todos os dias. O dia inteiro.”

“Uma enfermeira me disse uma coisa que me emocionou: ela falou que o comentário no hospital é que o dia que você sair, o corredor da UTI não será largo o suficiente pra receber todo mundo que estará te aplaudindo”, escreveu Susana.

