São Paulo recebe Festival Agora com mais de 100 atrações femininas

Segundo o PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), 51,7% da população brasileira é composta por mulheres. Mesmo sendo maioria, ocupar espaços de poder ainda é um desafio para as pessoas do gênero feminino.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Para valorizar e disseminar iniciativas que buscam mudar esse cenário, a 2ª edição do Festival Agora aterrissa em São Paulo com uma programação plural e gratuita. O evento será neste fim de semana (21 e 22 de setembro), das 14h às 22h, no CCSP (Centro Cultural São Paulo).

Mentorias, oficinas, shows, exposições, entre outras atividades comandadas por mais de 100 mulheres vão ser oferecidas para o público. As ex-presidenciáveis nas eleições de 2018 Marina Silva, Manuela D’ávila, Sônia Guajajara, a atriz Mariana Ximenes e a cantora Karol Conka estão no time de convidadas confirmadas.

Nesta edição, os debates terão como tema principal a violência de gênero na política e o legado de Marielle Franco, executada em 2018. Para discutir o assunto, uma das mesas contará com a viúva da vereadora, Mônica Benício, e a cineasta Éthel Oliveira.

“O eixo principal do festival é a mulher nas instâncias de poder, então todas as áreas de conhecimento e atividades entram no nosso escopo, para aumentarmos a representatividade feminina em posições de destaque”, disse Antônia Pellegrino, idealizadora e curadora do evento.

Leia também: Nova Iorque libera alunos de aula para protestos pelo clima



+Marjorie Estiano é indicada a prêmio internacional por ‘Sob Pressão’



PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade