Ruiva e com franjão: Mariana Ximenes muda o visual

Mariana Ximenes surgiu de visual novo nesta segunda-feira (08). Em seu Instagram, a atriz postou uma foto exibindo a nova tonalidade de cabelo. “Fiquei RUIVA! Amei a cor e o brilho”, escreveu ela na legenda.

Realizada pelo hair stylist Fil Freitas, a mudança faz parte de um desafio proposto por uma marca de tinturas da qual Mariana é embaixadora. Mas esta não é a primeira vez que ela opta pelo ruivo. Para interpretar a coveira de animais Josie, no filme “Um homem só“, Mariana também precisou adotar as madeixas alaranjadas. O visual cacheado, contudo, era composto através do uso de perucas.

Veja o resultado:

