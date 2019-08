Saiba quem ganhou o MasterChef Brasil

Rodrigo Massoni ganhou o Masterchef. A final da décima edição do programa no Brasil foi disputada entre a enfermeira Lorena Borges, do Piauí, e Rodrigo Massoni, engenheiro ambiental de São Paulo. Neste ano, o semanal mudou de dia e horário de exibição, das noites de terça-feira para domingo, às 20h.

+ O vestido ousado de Paola Carosella na final do MasterChef

Na final, os dois tiveram de fazer um menu completo, entrada, prato principal e sobremesa, para serem avaliados pelos três jurados, Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin. Um dos momentos emocionantes da final foi quando a família de ambos os candidatos chegaram. Rodrigo trouxe o pai, a namorada e um grande amigo. Lorena recebeu a visita da filha, do marido e de uma amiga. Outro momento marcante foi quando Rodrigo conversou com Ana Paula Padrão sobre a morte da irmã do competidor.

+ Horóscopo da semana de 26 de agosto a 1 de setembro

Uma das novidades deste domingo foi que o público pode votar no site da Band para escolher qual dos participantes que não estavam na final iria ganhar um curso especial na unidade da Le Cordon Bleu em São Paulo. O resultado será conhecido no “MasterChef Para Tudo“, que será exibido excepcionalmente no próximo domingo, 1 de setembro. Na terça, 27 de agosto, estreia a nova temporada do programa de Jacquin, o “Pesadelo na Cozinha“.

+ Não perca o que está bombando nas redes sociais

“Uma viagem pelo Piauí” foi o nome escolhido por Lorena para o seu menu da final. “Meu Mundo” foi o cardápio de Rodrigo. Na próxima edição, o programa vai reunir participantes de anos anteriores, em “Masterchef – A Revanche”.

+ PODCAST – De onde tirar forças para superar a dor