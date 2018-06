Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em julho

Câncer

21/6 a 21/7

É possível que você esteja em meio a uma crise com o parceiro, o que exigirá refletir sobre o desejo de permanecer juntos e tomar decisões. Com Marte – que rege sua carreira – retrógrado, o trabalho assumirá ritmo lento, de progressos menores. Não desanime. Esses momentos oferecem a oportunidade de se autoavaliar, analisar seu crescimento até aqui, perceber lacunas de comportamento e elaborar uma estratégia para cumprir mais objetivos até o final do ano. O eclipse do dia 12 chega para complementar esse clima, questionando o que você almeja para sua vida. O caminho percorrido até hoje faz sentido para o futuro? De acordo com sua resposta, será necessário eliminar o que não lhe convém mais. Por mais difícil que possa parecer, abrir espaço para o novo é sempre reconfortante.

Leão

22/7 a 22/8

Os últimos meses foram pesados para as leoninas. Junho exigiu muita dedicação ao trabalho e você deve estar cansada. A sugestão é que descanse na primeira quinzena, pois no dia 12 começa a segunda temporada de eclipses do ano, e os fenômenos costumam ser desafiadores. O primeiro, solar, vai impactar relacionamentos no escritório. Um colega mal-humorado colocará obstáculos à realização de tarefas. Talvez você precise demitir alguém da sua equipe. Uma questão médica também pode ser motivo de preocupação, mas as respostas dos profissionais serão positivas. A Lua cheia, no dia 27, provoca mais discussões, desta vez com o par romântico. Chegarão a você revelações que vão mudar a maneira como enxerga a pessoa com quem escolheu dividir a vida. Você precisará avaliar se o impacto poderá ser superado. Isso acontecerá de repente, sem aviso prévio. Lembre-se de que o diálogo é sempre a melhor forma de resolver questões como essa.

Virgem

23/8 a 22/9

O futuro de relações importantes, sejam elas pessoais ou de trabalho, será definido. Preste atenção nos seus valores e se está sendo fiel a eles na convivência com os outros. No dia 12, um eclipse solar intensifica esse questionamento, pois ocorre no setor das amizades. Você entenderá que os amigos são essenciais, porque lhe oferecem conforto, estimulam a se aventurar e dão coragem para crescer. É provável que você se sinta pressionada e perceba a necessidade de tirar um tempo para si mesma. Que tal uma viagem rápida para um destino próximo? Fuja em um fim de semana e coloque os pensamentos em ordem. No dia 27, a Lua cheia desloca o foco para a carreira. Marte na sua área das tarefas do dia a dia aumentará a carga no escritório. Além disso, um colega pode se ausentar ou mesmo ir embora, fazendo com que você tenha de acumular funções. Não é o momento de se lançar a empreitadas nem de experimentar caminhos diferentes – aguarde Marte voltar ao movimento direto, no final de agosto.

Libra

23/9 a 22/10

Desde o final do mês passado, o fluxo de seus pensamentos está bastante intenso – todos os assuntos vêm sendo analisados, desde casa e saúde até as realizações na carreira. A confusão mental diminuirá perto do dia 12, quando ocorre o eclipse solar. O fenômeno trará informação clara e oportunidades, dando ênfase à área profissional. Talvez você receba uma boa proposta. Procure refletir antes de aceitá-la, pois o compromisso deverá ser assumido por toda a família. Vocês terão que se mudar, por exemplo? Não será uma decisão fácil. A vaga é tentadora, com ótimos benefícios, mas às vezes precisamos olhar de longe para observar a situação como um todo. Com a Lua cheia, no dia 27, outro tipo de resolução será exigida de você, desta vez sobre relações amorosas. Algumas librianas poderão pensar tanto em avaliar os laços construídos como em travar conversas a respeito de comprar uma casa juntos ou aumentar a família.

Escorpião

23/10 a 21/11

Seja a trabalho, seja por lazer, você deverá arrumar as malas algumas vezes este mês. No dia 12, ocorre o eclipse solar, sugerindo que as acomodações serão confortáveis ou até mesmo luxuosas. Nesse clima relaxante, você se animará a traçar outros roteiros. Algumas dessas viagens terão clima de romance. No entanto, entre uma escapada e outra, a vida apresentará desafios. Talvez você enfrente problemas com a família – um ente querido deve precisar de cuidados e atenção. No trabalho, é possível que um colega tente puxar seu tapete. Plutão, em oposição a Câncer, vai fazer com que se sinta subjugada e impotente. Você terá a impressão de que o jogo não vai virar a seu favor. Essa sensação deve melhorar gradativamente nos meses seguintes se você se mantiver forte e continuar lutando, independentemente de achar que não está indo a lugar algum. Na última semana do mês, uma notícia repentina sobre sua moradia a fará repensar o estilo de vida que vem levando.

Sagitário

22/11 a 21/12

Uma dificuldade financeira temporária deve lhe tirar o sono no começo deste mês. Mas o stress não vai durar muito tempo. No dia 5, o Sol e Júpiter se alinham, criando uma oportunidade incrível de ganhar dinheiro e compensar todos os gastos. Mesmo assim, você precisará resolver questões relativas a crédito, empréstimos, investimentos, imóveis. Lembre-se apenas de que não é um bom momento para assinar contratos. Afinal, Mercúrio estará retrógrado de 25 de julho a 18 de agosto. Siga com as negociações, leia todas as letrinhas do acordo, mas não finalize nada. Evite também fazer compras grandes, como de automóveis ou utensílios caros. Marte, planeta que dá energia e coragem, também estará em movimento indireto – até dia 27 de agosto. Você deve sentir certa morosidade na vida e em si mesma. Não encare com pessimismo. Use esse tempo de evolução lenta para reavaliar suas conquistas e seu comportamento até aqui. Isso poderá trazer ótimas percepções.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Este mês, o Sol chega ao ponto mais afastado do seu signo. Depois, começa a fazer o caminho de volta, concluindo a trajetória até o final de dezembro. Isso quer dizer que você está no seu inverno e vai precisar contar com a colaboração de outras pessoas para se aquecer emocionalmente ou receber apoio. Perceba quão importante é seu parceiro e olhe para ele com carinho. Concentre energias para construir uma ponte cada vez mais forte entre vocês, em que as trocas sejam constantes. Após o eclipse solar do dia 12, as reflexões sobre o futuro da relação vão trazer respostas essenciais. Ficará mais claro o que espera do par e do tipo de vida que querem construir juntos. Espere por benefícios financeiros durante todo o mês, mas principalmente depois da Lua cheia, no dia 27. Você receberá uma boa quantia de uma negociação que estava enrolada há tempos. Se estiver aguardando resposta de uma conversa com seu chefe sobre aumento, há boas chances de o resultado ser positivo. Amigos darão ótimos conselhos.

Aquário

21/1 a 19/2

Não é novidade nenhuma que você precisa cuidar mais de si mesma. Se está trabalhando demais, fique atenta às horas de sono e descanse sempre que tiver um tempinho. Não abra mão da sua saúde por projetos, mesmo que eles prometam resultados incríveis. No dia 5, uma proposta de trabalho fará seus olhos brilharem. Qualquer que seja a tarefa, não será possível concluí-la totalmente até Marte, planeta da energia, voltar ao movimento direto, o que acontece no final de agosto. Até lá, revise a estratégia mirando nos detalhes para que nenhum imprevisto venha a diminuir o brilho de seu talento. O eclipse solar do dia 12 traz estímulo, mas, ao mesmo tempo, pode revelar um concorrente voraz, que tentará roubar seu espaço. Júpiter ajudará aumentando seu fôlego para criar e dando paciência para lidar com esse obstáculo. Você deve repensar a questão de moradia. Talvez você e seu parceiro conversem sobre viver sob o mesmo teto. Será um processo lento, mas satisfatório.

Peixes

20/2 a 20/3

Um importante eclipse solar acontece no dia 12 no seu setor do amor e da família. Você e seu par vão tomar decisões definitivas, tais como se desejam ter um filho e quando. Se estiver viajando, as experiências serão memoráveis, com acomodações deliciosas. Caso esteja desenvolvendo um projeto criativo, é provável que receba luz verde para seguir adiante. Comece a elaborá-lo, mas não espere nem tente alcançar uma conclusão rápida. Afinal, Marte e Mercúrio estarão retrógrados até o final de agosto, complicando a assinatura de contratos e a negociação de detalhes importantes. Aproveite a sintonia entre Vênus e Júpiter, nos dias 21 e 22, para uma escapada romântica. A Lua cheia de 27 traz revelações sobre uma questão que até então era secreta. Informação nunca é demais e você tem todo o direito de saber dos fatos antes de tomar uma decisão, mas talvez fique balançada. Dê ouvidos à sua intuição; ela sempre lhe envia um recado.

Áries

21/3 a 20/4

Sejamos francas. Este é um mês complicado, especialmente porque Marte, seu regente, estará retrógrado até o final de agosto. Portanto, você pode fazer muitos planos, mas não dê início efetivamente a nenhuma empreitada. O período favorece a reavaliação das conquistas do último ano e a revisão de atitudes que não estão trazendo retorno. Mas nada disso deve desanimá-la. Afinal, você vive o auge da carreira, com muito reconhecimento – a recompensa financeira deve vir em breve. No dia 12, o eclipse solar coloca o lar e a família em destaque. Um triângulo dourado se formará no céu entre a Lua, Netuno e Júpiter. Ele indica uma mudança grande e gratificante. Quem traz confusão é Plutão, em oposição a essa conjuntura. Você estará sobrecarregada no trabalho e em casa. Nada, porém, que não consiga resolver se exercitar a paciência e tiver um objetivo em mente. No dia 27, a Lua cheia provoca tensão nas relações entre amigos ou amorosas. Saiba escolher as palavras e prefira ouvir a falar.

Touro

21/4 a 20/5

Urano entrou no seu signo em meados de maio e permanecerá por seis meses. Trata-se apenas de uma prova do que virá quando o planeta retornar, em 2019, para ficar por bons sete anos. É provável que você esteja se sentindo livre e forte para quebrar barreiras e mudar padrões. Tomar decisões, algo que sempre lhe pareceu complicado, se tornará cada dia mais fácil, quase parte da rotina. Acontece que agora você sabe exatamente o que procura; só precisa traçar a rota. Marte estará retrógrado no seu setor da carreira até agosto, colocando obstáculos na conclusão de tarefas. Talvez você sinta que caminha dois passos para voltar um. Não desanime, é só uma fase. Conte com as pessoas ao seu redor – elas vão prestigiá-la. Depois do dia 27, a sensação piora um pouco, pois Mercúrio também estará em movimento indireto e a Lua cheia criará inimizade entre colegas. A competição ficará acirrada no escritório. Você terá que focar naquilo que realmente deseja para ver resultados.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O último mês acabou de maneira conturbada, em especial no quesito finanças. A cobrança de dívidas e o desequilíbrio do orçamento realmente trazem desânimo. Talvez você se encontre também no meio de um processo de separação ou de encerramento de parcerias comerciais. Isso é sinônimo de dor de cabeça, claro, mas tudo se resolverá a contento. É importante compreender que, se a Lua cheia do final de junho leva ao término de ciclos, é porque eles não acrescentam mais nada. Então, deixe-a fazer seu trabalho e aceite os encerramentos propostos. No dia 5, aproveite a conexão entre Júpiter e o Sol, que estimula a fechar acordos envolvendo dinheiro. O eclipse solar do dia 12 traz ofertas de emprego ou novas fontes de renda. Tudo se encaixará lentamente. A Lua cheia do dia 27 deste mês causará confusão em questões absolutamente inesperadas. Portanto, se estiver programando uma viagem, fique atenta a detalhes.

