Santos perde patrocinador ao contratar Robinho, condenado por estupro

Por Da Redação - Atualizado em 14 out 2020, 20h05 - Publicado em 14 out 2020, 20h03

O retorno do jogador de futebol Robinho ao Santos, time no qual foi revelado, gerou críticas pelo fato que o atleta foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão pela Justiça italiana após denúncia de “violência sexual em grupo”.

A empresa de ortodontia Orthopride, que era patrocinadora da equipe desde 2018, também se posicionou contra a decisão do Santos e encerrou o contrato após a contratação de Robinho, informou o UOL.

Para o GE, O diretor de operações da empresa, Richard Adam, comentou sobre a decisão. “Nós temos enorme respeito pela história do Santos. Mas neste momento decidimos pelo rompimento do contrato de patrocínio. Nosso público é majoritariamente feminino e, em respeito às mulheres que consomem nossos produtos, tivemos que tomar essa decisão. Queremos deixar claro que não fomos informados previamente sobre a contratação do Robinho, fomos pegos de surpresa pela imprensa no fim de semana”, considerou.

Segundo a denúncia, o crime foi cometido contra uma jovem albanesa de 22 anos, na época, dentro de uma boate da cidade italiana em 22 de janeiro de 2013. Na ocasião, Robinho estava entre amigos e a esposa.

Como a decisão é em primeira instância, Robinho ainda tem autorização judicial para continuar jogando. Porém, isso só será permitido até a decisão final, na terceira instância. Os advogados do condenado tentam recorrer.

O Santos Futebol Clube ainda não se posicionou em relação aos questionamentos da contratação do atleta. Nas redes sociais, ativistas e torcedoras apontam que a decisão do clube é conivente com o problema da violência sexual, além de ser um incentivo à ideia de impunidade em relação ao agressor.

impressionante como os caras n assumem por 1 segundo que é errado contratar um condenado por estupro mesmo que seja em primeira instância, todo mundo ta errado e so eles e o robinho tao certos — sa (@aryastnrk) October 14, 2020

