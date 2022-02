Rita Lee posta foto (maravilhosa) de peruca

Em maio de 2021, a cantora Rita Lee tornou público o seu diagnóstico de câncer de pulmão: “Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelista Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smalatez, Dra. Carmen Silva Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e Luz Divina”, escreveu a nota oficial. Antes, em 2010, Rita Lee passou por uma mastectomia, aconselhada por sua médica, por conta do histórico familiar. A mãe da cantora faleceu em decorrência de um tumor.

Ainda que esteja sendo discreta em relação ao tratamento atual, Rita tem compartilhado alguns momentos do seu cotidiano com os fãs. No início de fevereiro, postou uma foto tirada por Roberto de Carvalho de óculos e chapéu.

Neste domingo de Carnaval, o novo clique acompanhou uma mensagem bem humorada: “Força na peruca.”