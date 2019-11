Clique raro: Rita Lee posa ao lado de Gilberto Gil

A manhã desta sábado (9) começou com a divulgação de uma foto de um grande encontro: Rita Lee e Gilberto Gil estiveram juntos e divulgaram o clique do momento. “Meu cumpadi e eu”, escreveu Rita na legenda da imagem.

O encontro se tratou de uma participação dos dois cantores no programa especial de Bela Gil, filha do cantor baiano, e deve ir ao ar em janeiro pelo canal GNT.

Gilberto também compartilhou o momento da dupla. “Refestança em família! Gil e sua comadre @ritaleejones tiveram um dia delicioso durante as gravações do novo programa de @belagil no @GNT” escreveu o cantor.

A foto deixou os fãs animadíssimos, que escreveram comentários afetuosos para os artistas. “Não sei quem eu admiro mais”, escreveu um seguidor de Rita.



Confira o clique:

