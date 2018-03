Renée Zellweger fica irreconhecível para personagem no cinema

A primeira imagem de Renée Zellweger interpretando Judy Garland, uma consagrada atriz norte-americana dos anos 1930 e 1940, foi divulgada nesta segunda-feira (19). A vencedora do Oscar interpreta a estrela no filme biográfico “Judy”, que se desenrola durante o inverno de 1968 – um ano antes da morte de Garland.

O filme, do britânico Rupert Goold, retrata um período da vida de Judy Garland, como o encontro com seu marido Mickey Deans. Mas, fala da exaustão da atriz após 40 anos de carreira, que também vivia um período ruim por lembranças de uma infância perdida para Hollywood e dominada pelo desejo de voltar para casa com os seus filhos.

Judy foi encontrada morta em sua casa, aos 47 anos, vítima de uma overdose acidental de barbitúricos.

Além disso, o filme retratará uma de suas canções mais conhecidas, “Over The Rainbow”, porém ainda não foi revelado se a atriz cantará a música, ou se será usado a voz original de Judy.

O filme traz também no elenco Jessie Buckley (Guerra e Paz), Finn Wittrock (American Horror Story), Michael Gambon (Harry Potter), Rufus Sewell (The Man In The High Castle) e Bella Ramsey (Game Of Thrones).

