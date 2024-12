Rebeca Andrade e Caio Bonfim são premiados os melhores atletas de 2024

Na última quarta-feira (11), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico, destacando os principais atletas brasileiros do ano. A 25ª edição do evento ocorreu no Viva Rio, no Rio de Janeiro, e teve como vencedores os medalhistas Caio Bonfim (Marcha Atlética) e Rebeca Andrade (Ginástica Artística).

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta conquistou o Troféu Rei Pelé pela quarta vez consecutiva na categoria feminina, enquanto a masculina teve Caio como vencedor, que também foi escolhido pelo público como o Atleta da Torcida.

Rebeca não pôde comparecer à premiação, porque está em viagem a lazer com as colegas da ginástica, mas recebeu a honraria por vídeo:

Homenagens e despedidas

O prêmio prestigiou Sarah Menezes como vencedora da categoria de Melhor Treinadora de esporte individual. E o Prêmio de Melhor Treinador de esporte individual foi para Francisco Porath, da ginástica artística.

Outros treinadores homenageados foram Arthur Elias, do futebol feminino, e José Roberto Guimarães, da seleção feminina de vôlei, que ganhou o Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

O evento contou com o anúncio da aposentadoria do nadador Bruno Fratus e a despedida de Maguila. Além disso, outras duas categorias foram escolhidas por voto popular: Atleta Revelação e o Prêmio Inspire. Os vencedores foram, respectivamente. Gustavo “Bala Loka” (Ciclismo BMX Freestyle) e Ana Sátila (Canoagem).

