Rebeca Andrade conquista a prata na final da ginástica artística em Paris

Rebeca Andrade acaba de ganhar a sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, abocanhando a prata na final da ginástica artística feminina individual, na Arena Bercy. Com isso, o Brasil chega a seis medalhas alcançadas nesta edição das Olimpíadas. Flavia Saraiva, que também concorria, terminou em 9° lugar.

Rebeca Andrade e Simone Biles disputaram ponto a ponto

Rebeca Andrade iniciou sua participação na final da ginástica artística feminina individual dos Jogos Olímpicos Paris 2024 com um salto cravado, conquistando 15.100 pontos. Logo em seguida, Simone Biles conquistou 15.766 no salto, seu primeiro aparelho na final de individual geral, ultrapassando Rebeca e permanecendo na primeira posição do ranking.

Ao final da primeira rotação, Simone Biles liderou com 15.766, enquanto Rebeca Andrade permaneceu em segundo com 15.100. Até então, Flávia Saraiva se encontrava em oitavo, com 13.900

Nas barras assimétricas, a situação se inverteu: Simone Biles conseguiu 13.733, enquanto Rebeca Andrade conquistou 14.666 – o que a manteve em primeiro lugar na segunda rotação, com Biles, sua principal adversária, em terceiro lugar. Nesta fase, Flávia Saraiva subiu para a 7ª colocação.

Na terceira rotação, Rebeca caiu para o segundo lugar, com uma diferença de 0.166 em comparação à Simone, que retomou à primeira posição. Flávia caiu quatro posições, terminando a penúltima rodada em 11º.

Na última rotação, Rebeca chegou a alcançar a primeira posição, contudo, após a apresentação final de Simone Biles, que abocanhou 15.066 pontos, Rebeca caiu para o segundo lugar, garantindo a medalha de prata.

