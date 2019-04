Recrutador debocha de currículos e é demitido de empresa

Um funcionário de uma empresa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, gravou vídeos debochando de currículos que recebeu para análise e postou nas redes sociais. A atitude repercutiu negativamente entre os internautas, que criticaram a postura do rapaz e o denunciaram à empresa, da qual foi demitido.

O rapaz, identificado como Paulo Roberto de Moraes, foi desligado da Avante Energia, de prestação de serviços em instalações elétricas, conforme informado pela empresa na quarta-feira (24). Lá, ele atuava como coordenador-geral. Em comunicado, a instituição diz que não compactua com a atitude do funcionário, frisando que “não tolera atitudes de quebra de sigilo das informações.”

“A Empresa Avante Energia e Serviços não tinha conhecimento do vídeo postado, agradecemos a informação. Não compactuamos com a atitude tomada pelo funcionário que usou sua rede social particular postando vídeos e fotos sem autorização da empresa. A empresa Avante através do seu representante legal informa que não tolera atitudes de quebra de sigilo das informações e não tem a prática de utilizar redes sociais, mediante ao exposto informamos que o funcionário já não faz mais parte do nosso quadro de colaboradores”, afirma o comunicado da empresa.

Após a repercussão do caso, Paulo fez um outro vídeo – que já foi apagado – pedindo desculpas, mas as críticas à sua postura continuaram.

Com o cenário brasileiro atual, em que mais de 43 mil empregos formais foram perdidos no país e com um total de 13 milhões de pessoas desempregadas, os internautas lotaram a conta na rede social do rapaz com comentários negativos.

“Gente! Seu idiota, brincando com pessoas que estão desempregadas. Isso não pode ficar assim. Vamos postar até chegar às mãos de seus superiores”, escreveu um no Facebook.

“Apagou o pedido de desculpas. Deu tantas dicas bacanas, podia ter feito o vídeo sem humilhar as pessoas! A lei do retorno é linda, pois agora ele que vai mandar currículo!”, afirmou outro.

Em vídeo já deletado, Paulo pede desculpas por ter debochado de currículos após a repercussão negativa do caso

Além dos comentários, os usuários também compartilharam um exemplo de vaga publicada pelo ex-funcionário da Avante Energia em um grupo do Facebook. Segundo ele, um dos requisitos para participar do processo seletivo é ser do sexo feminino, como ele mesmo afirma em uma parte do vídeo polêmico. Além disso, ele diz estar cansado de receber tantos currículos.

No seu perfil do Facebook, Paulo diz já ter sido coordenador no Instituto Efort, em 2016. No entanto, ele já havia sido demitido deste local após a empresa receber uma série de denúncias de internautas sobre a atitude dele nas redes, conforme a própria instituição informou em sua página.

A Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (Abesco Energia), diante das reclamações, também se manifestou no Twitter, esclarecendo que não tem relação com os funcionários da Avante Energia, que é sua associada.

Olá. Tudo bem? Não somos a AVANTE Energia. Ela é uma associada. Possuímos dezenas de empresas associadas no Brasil. Estamos produzindo uma nota sobre o assunto e quando que estiver pronta, envio a você. Obs.: A AVANTE nos informou que já está tomando as medidas cabíveis. — ABESCO (@ABESCOEnergia) April 24, 2019

