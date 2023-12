Quais são as mulheres mais pesquisadas pelos brasileiros em 2023?

A época das retrospectivas está rolando, inclusive do Google. A plataforma de pesquisas soltou a lista com as Buscas do Ano em 2023, que retomou os principais assuntos, dúvidas, acontecimentos e as personalidades com mais pesquisas feitas pelos brasileiros pelo site da empresa. No levantamento, estão os assuntos e termos que mais cresceram ou bombaram no Google, que despertaram o interesse ou que estiveram em alta em 2023, entre eles algumas mulheres em especial, sem falar no esporte feminino.

Neste ano, na categoria ‘Acontecimentos’, os brasileiros recorreram à busca do Google para saber notícias e resultados da Copa do Mundo de Futebol Feminina, que ganhou o primeiro lugar, seguida das informações sobre o desaparecimento do submarino Titan, em junho deste ano, que levava turistas para o local do naufrágio do Titanic, no Atlântico Norte.

As mulheres mais pesquisadas no Google em 2023

Na categoria de mulheres mais pesquisadas, a atriz Larissa Manoela ganhou popularidade nas pesquisas, muito por conta de uma grande polêmica familiar. Ela rompeu com os pais, fez acusações sobre a relação financeira deles, e a briga ainda envolveu investigação de intolerância religiosa e rejeição dos pais pelo noivado da atriz com o ator André Luiz Frambach.

Mesmo sendo bem recente o acontecimento, a apresentadora Ana Hickmann ficou em segundo lugar. As procuras em torno do seu nome no Google aconteceram quando ela registrou um B.O. por agressão contra o marido, Alexandre Correa, na casa da família em Itu, no interior de São Paulo, no dia 12 de novembro.

Em terceiro, a cantora Taylor Swift conquistou mais um de tantos feitos este ano. Em 2023, ela, que foi eleita a pessoa do ano pela revista “Time”, desembarcou no Brasil em novembro, e deu o que falar em suas seis apresentações por aqui, três no Rio e outras três em São Paulo. Taylor também entrou para a seleta lista dos bilionários graças à sua mais nova turnê. Ela é a primeira cantora a alcançar esse status apenas com suas canções e apresentações.

Abaixo, confira a lista completa das mulheres mais pesquisadas no Google em 2023

Mulheres

Larissa Manoela Ana Hickmann Taylor Swift Shakira Andressa Urach Key Alves Bruna Griphao Jenna Ortega Janja Sandy