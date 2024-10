Quais são as mudanças nas regras do Pix a partir de 1º de novembro?

O Pix terá novas regras a partir de 1º de novembro. As mudanças, implementadas pelo Banco Central (BC), têm como objetivo aumentar a segurança dos usuários e impedir fraudes nas operações.

Entre as principais mudanças, transferências com valor acima de R$ 200 só poderão ser feitas de um telefone ou computador previamente cadastrados pelo cliente da instituição financeira, com limite diário de R$ 1 mil. As novas regras são exclusivas para novos aparelhos e não afetam os já registrados.

Instituições financeiras

Os bancos e instituições financeiras terão que implementar medidas para os processos de cadastro, exclusão, alteração, portabilidade e reivindicação das chaves Pix, além de monitorar a movimentação dos recursos nas contas.

Ademais, será necessário melhorar as tecnologias de segurança, adotando medidas para gerenciar fraudes e identificar transações Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente, baseadas nas informações de segurança armazenadas no BC.

Elas também devem informar os clientes sobre os cuidados necessários para evitar fraudes, com orientações e alertas de como proteger seus dados bancários. Além disso, é preciso verificar a cada, no mínimo, seis meses, se há histórico de fraude registrado nos sistemas do cliente do Banco Central.

Os aperfeiçoamentos pretendem garantir um meio de pagamento seguro para a população, pois facilita o combate a atividades suspeitas e dificulta as ações de fraudadores que, por meio de golpes ou roubos, conseguem obter informações de clientes e utilizam esses dados para realizar transações não autorizadas.

Com os novos limites, os criminosos terão mais barreiras para realizar transferências de grandes quantias – mesmo que tenham acesso a dispositivos não cadastrados –, já que os valores serão limitados.

Pix Automático

O Banco Central também anunciou o lançamento do Pix Automático, previsto para 16 de junho de 2025. A modalidade facilitará as cobranças recorrentes, como serviços públicos (água, luz, telefone e gás), mensalidade de academias, escolas, faculdades, condomínios, planos de saúde e até serviços de streaming.

A partir dela, o usuário autorizará pelo próprio celular ou computador a cobrança automática. Os recursos, portanto, serão debitados periodicamente, sem a necessidade de autenticação para cada transação. A inovação também beneficia as empresas na redução de custos e na diminuição da inadimplência.

