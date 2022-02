Banco Central libera consulta para dinheiro esquecido em bancos

Será que você tem algum dinheiro abandonado em contas bancárias que não utiliza mais? A partir desta segunda-feira (14), você pode descobrir. O Banco Central acaba de liberar a consulta, e calcula um total de 8 bilhões de reais esquecidos e que poderão ser recuperados.

O resgate do dinheiro funcionará em etapas para evitar uma queda nos servidores do BC, começando por uma consulta simples. Para verificar, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br, e digitar seu CPF ou CNPJ e a sua data de nascimento ou abertura da empresa. Caso identifique algum valor – que, a princípio, não será informado em detalhes – você receberá uma data e horário de retorno ao sistema para então solicitar o resgate do dinheiro.

A data de solicitação dos resgates será escalonada por idade, com um sábado de repescagem para cada faixa, conforme noticiado por Veja. Para quem tem acima de 54 anos, as datas para retorno vão de 7 a 11 de março. Para 39 a 54 anos, entre os dias 14 e 18 de março. Já para quem tem menos de 39 anos, o resgate pode ser feito entre os dias 21 e 25 de março.

Cadastro para o resgate

A primeira fase não precisa de qualquer tipo de cadastro, mas isso muda na próxima, a de resgate. Neste momento, será necessário utilizar o cadastro através do gov.br, o site de serviços do governo federal. Para efetivar seu resgate, é necessário ter o selo prata ou ouro, o primeiro dado aos cidadãos com carteira de motorista com coleta biométrica, ou mediante validação dos dados via internet banking. Já o ouro é fornecido aos cidadãos que possuem o título de eleitor com biometria ou para quem possui certificado digital.

Para não cair em golpes, a autoridade monetária alerta que não entrará em contato com as pessoas para falar sobre os valores a receber ou mesmo confirmar dados pessoais. “Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber; Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram; não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores”.