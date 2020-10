Procurador é suspeito de atirar em mulher durante briga de trânsito

View this post on Instagram

Um procurador de Justiça foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de atirar em uma mulher no fim da noite dessa quinta-feira (1º), no bairro Santo Antônio, lado Centro-Sul de Belo Horizonte, após uma discussão de trânsito. Conforme a PM, o procurador estava com sintomas de embriaguez. A reportagem da Itatiaia teve acesso a um vídeo que mostra parte da confusão e o momento do disparo. ⠀ Segundo a vitima, de 53 anos, tudo começou com uma discussão de trânsito na rua Guaicuí, esquina com Prudente de Morais. O procurador Bertoldo Mateus de Oliveira, de 59 anos, parou no semáforo e não arrancou o Chevrolet Tracker quando o sinal abriu. A mulher que estava atrás buzinou, ele não arrancou, ela deu ré, passou pelo veículo e xingou o motorista. O procurador então a perseguiu até a casa da vitima, na rua Santo Antônio do Monte, a chamando de sapatão. ⠀ Os carros pararam em frente ao prédio, ambos desceram discutiram e o procurador disse que iria mata-la, foi até o veículo e pegou um revólver calibre 38. Ainda segundo a vítima, Bertoldo chegou atirar na direção dela, mas não acertou, porque ela escondeu-se em uma pilastra. ⠀ Clique em itatiaia.com.br e confira a reportagem completa com @oswaldodiniz

