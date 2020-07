Bailarina do Faustão é presa por desacato a autoridade após festa

Natacha Horana, bailarina do Domingão do Faustão, foi presa durante uma festa na madrugada desta segunda-feira (20) por desacato a guardas municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. As informações são da coluna Leo Dias, do jornal Metrópoles.

A jovem, de 28 anos, estava hospedada em um apartamento de luxo alugado por turistas do Rio de Janeiro. Fiscais da prefeitura e guardas municipais foram ao local após a Polícia Militar receber uma denúncia a respeito de uma festa com som alto. No estado, eventos e festas estão proibidos desde março, devido à pandemia do coronavírus.

Segundo a coluna, a festa reunia cerca de 20 pessoas de localidades diferentes do Brasil e Natacha, ao perceber a presença das autoridades, se trancou em um dos cômodos da casa. Ao ser revistada, a dançarina desacatou os guardas. Ela apresentava sinais de embriaguez,

Natacha foi levada para a Central da Polícia e foi realizado um boletim de ocorrência. De acordo com o documento, ela foi detida por desacato a autoridades e agressão.

