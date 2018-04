Príncipe William dá pista sobre sexo do bebê

O príncipe William pode ter, sem querer, dado pistas sobre o sexo do seu terceiro filho com a mulher, Kate. Pais de George e Charlotte, eles ainda não revelaram se o caçula será menino ou menina.

Na terça-feira (10), William assistiu das arquibancadas o jogo de futebol de seu time preferido, o Aston Villa, contra o rival, Cardiff City. A equipe para a qual torcia saiu vitoriosa e o príncipe foi visto, inclusive, dando soquinhos no ar para comemorar. Mais tarde, ao encontrar o jogador Jack Grealish, que havia marcado o gol da vitória, William disse “vou insistir para que o bebê se chame Jack”. Ele rapidamente acrescentou: “. . . ou Jackie”.

De acordo com a “Vanity Fair”, não se sabe se foi um lapso revelador do príncipe ou apenas uma brincadeira, já que repórteres que acompanham a família real britânica afirmam que os pais ainda não sabem o sexto do bebê.

As ruas em torno do hospital onde a duquesa de Cambridge dará à luz já estão fechadas, e a previsão é que o bebê nasça até o próximo dia 23 de abril. Os nomes mais cotados, segundo a imprensa britânica, são Albert e Arthur ou Alice e Mary.