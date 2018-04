Kate e Meghan já eram milionárias antes da realeza

Antes de se tornarem membros da família real britânica, Kate Middleton, 36 anos, casada com o príncipe William, 35 anos, e Meghan Markle, 36 anos, futura esposa do príncipe Harry, 33 anos, já viviam a vida com muitos privilégios e uma conta bancária bem abastecida.

De acordo com uma apuração feita pelo jornal The Sun, Kate e Meghan teriam uma poupança bem extensa muito antes de se casarem.

Segundo o levantamento, a família de Kate, dona de uma negócio de artigos de festas que fornece elementos decorativos, balões e até o serviço de buffet, proporcionou para a duquesa 7,3 milhões de libras (cerca de 36 milhões de reais).

Chamada de Party Pieces, Kate tem partes da empresa de sua mãe que começou como um negócio despretencioso há 30 anos. Atualmente, a empresa familiar é líder de vendas no Reino Unido e está avaliada em 36,2 milhões de libras (cerca de 180 milhões de reais).

Já Meghan tem sua fortuna com o seu sucesso como atriz, principalmente pelo seu papel na série Suits, com a personagem Rachel Zane. Cada episódio lhe rendia 185.000 reais (cerca de 37.000 libras). Sua fortuna total é avaliada em 3,7 milhões de libras (18 milhões de reais).

Estima-se que a fortuna do príncipe William seja de 30 milhões de libras (cerca de 150 milhões de reais). A revista “Forbes” calcula que todos os bens da rainha estão orçados no valor de 415 milhões de libras, ultrapassando o número de 2,2 bilhões de reais.

