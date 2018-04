Falta pouco para Kate Middleton dar à luz! Ainda não se sabe o sexo e o nome do bebê, no entanto um fato está confirmado: a Princesa Charlotte continuará sendo a quarta na linha de sucessão independentemente do gênero do novo integrante da Família Real britânica.

O acontecimento é histórico, já que a lei determinava que herdeiros homens tinham prioridade em ascender ao trono em relação as mulheres. No entanto, o ato da Sucessão da Coroa de 2013 determina que o sexo não mais afetará a posição dos integrantes da realeza na linha sucessória. Com grandes chances de ser a primeira mulher a se beneficiar disso, Charlotte está prestes à entrar para a história inglesa caso o bebê seja menino.

Apesar da mudança positiva, Charlotte ainda pode ser afetada futuramente por outra lei machista da Coroa: seus filhos não herdarão automaticamente seu título de Alteza Real. Ou seja, se não houver uma mudança até que a princesa cresça e forme uma família, seus filhos não serão príncipes ou princesas assim que nascerem. Será preciso que o rei da época (seria Charles, William ou George?) lhes conceda os títulos.

Caberá a Charlotte, então, decidir se aceita ou não a oferta – a Princesa Ana, irmã de Charles, negou quando sua mãe ofereceu títulos reais a seus filhos Zara e Peter Phillips assim que nasceram.