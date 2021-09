Princesa japonesa abre mão da coroa para se casar com advogado

Princesa Mako, sobrinha do imperador Nahurito e neta do imperador Akihito, do Japão, planeja se casar com um plebeu. O casal planeja viver nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa do país

Mako e o advogado Kei Komuro desejam se casar ainda neste ano, sem algumas das tradicionais cerimônias imperiais. Isso é incomum, já que, no Japão, os membros da família real se casam de acordo com os protocolos imperiais.

Segundo com a imprensa local, a princesa deve ainda rejeitar o dote de até 150 milhões de ienes (equivalente a mais de R$ 6,7 milhões), que é concedido às mulheres da realeza que abandonam o título para se casar com um plebeu. Oficialmente, as informações não foram confirmadas, mas estamparam as primeiras páginas dos jornais japoneses.

Mako, de 29 anos, é filha do príncipe Fuhimito Akishino, irmão mais novo do imperador Nahurito, e anunciou o noivado com Kei, o qual conheceu na universidade, em 2017.

As regras da sucessão imperial do Japão determinam que a princesa perderá sei título real ao se casar com alguém que não é da família real. Além disso, escândalos na imprensa fizeram com que o casal fosse algo de muitas críticas.

Continua após a publicidade

Kei Komuro está sendo investigado pela imprensa após denúncias de que sua mãe teria pego dinheiro emprestado de um ex-noivo e nunca pagou de volta. Depois das manchetes nos jornais sensacionalistas e do furor do público, os dois decidiram adiar o casamento que estava marcado para acontecer em 2018.

O noivo da princesa mudou-se para os Estados Unidos com intuito de estudar advocacia, decisão vista como uma forma de reduzir a atenção negativa que vinha recebendo. Amante do mar, Kei Komuro trabalha em um escritório de advocacia, sabe esquiar, tocar violino e também cozinhar.

Em declarações à TV, Komuro afirmou que trabalha como assistente jurídico e comentou que havia acabado de falar por telefone com Mako. Ambos estudaram na Universidade Cristã Internacional, em Tóquio, segundo o Japan Times. Ano passado, o príncipe Akishino, primeiro na linha de sucessão ao trono, disse que apoia o casamento da filha.