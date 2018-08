Guru espiritual Prem Baba é acusado de abuso sexual

Sri Prem Baba, 52 anos, está sendo acusado de abuso sexual contra duas discípulas de sua comunidade em São Paulo. A acusação foi feita pelos ex-maridos das vítimas, no último domingo (26), em um encontro do mestre hinduísta com cerca de 30 pessoas.

Em um vídeo divulgado apenas para seus seguidores, na terça-feira, e revelado ao público pela Folha de S. Paulo nesta quinta (30), o guru admitiu que se relacionou sexualmente com as duas mulheres. Prem Baba reconheceu que se envolveu “com uma pessoa casada” entre 2008 e 2010 e que teve um segundo relacionamento, sem especificar a data.

Segundo os acusadores, o mestre abusou da confiança das discípulas, que eram casadas, para manter relações sexuais com a promessa de que os atos ajudariam a resolver crises conjugais. A ajuda teria começado com conselhos, passaram para exercícios tântricos e evoluíram para relações sexuais.

A discípula, de acordo com o seu ex-marido, acreditou que o guru a ajudaria a se reaproximar do companheiro. O relacionamento com o guru durou dois anos e durante esse período, o então marido chegava a beijar os pés de Prem Baba em cerimônias como sinal de devoção. O casal terminou o relacionamento, mas seguiram na comunidade.

Leia mais: Estudante relata estupro dentro da estação Sacomã do Metrô de SP

O ex-marido disse na reunião que a ex-mulher sempre acreditou nas boas intenções do mestre. Só recentemente, depois de sofrer depressão e síndrome do pânico, a mulher buscou tratamento e então teria percebido que sofreu abuso.

A história impactou a comunidade e os seguidores de Prem Baba e um outro caso semelhante veio à tona. Neste segundo caso, o relacionamento não prosseguiu.

Fabio Toreta, responsável pelo relacionamento institucional do movimento liderado pelo guru, disse a ‘Folha’ que Prem Baba nunca negou ter tido envolvimentos amorosos. Ele tem uma filha de 15 anos. “Ele nunca negou que se relacionou várias vezes. O que ocorreu agora foi a revelação de uma intimidade, de algo que ocorreu há quase dez anos. A reunião [de domingo] foi uma catarse. Mas é indevido usar a palavra abuso”, afirma Fabio.

Na última terça-feira (28), Prem Baba divulgou o vídeo com a sua versão dos fatos. “Eu precisava conversar com vocês porque tenho recebido muitas mensagens e percebo a dimensão do sofrimento e a necessidade de um posicionamento meu”, conta ele. “Meu amado, eu estou passando por um momento muito desafiador que contém uma oportunidade única para um alinhamento com a verdade. Para isso eu vou precisar abrir meu coração e revelar algumas intimidades do meu processo pessoal de desenvolvimento.”

No final do vídeo, Prem Baba anuncia que antecipará um “recolhimento” que já estava planejado. “Eu fiquei bem balançado com tudo isso, tomando consciência da decepção que causei em pessoas queridas. Meu coração está devastado por isso e eu vou precisar de um tempo para integrar algo tão intenso”, afirma.

Leia mais: SP teve mais de 1.400 casos de estupro em consultório nos últimos 10 anos

O líder conta que em 2002, quando virou um guru, “a sexualidade não desapareceu de uma vez. Eu fui experimentando períodos de celibato, mas de vez em quando eu ainda mantinha relações sexuais”.

Segundo ele, o maharaji, seu guru na Índia, o incentivou a perseguir o celibato, mas disse que, quando estivesse fora das temporadas de busca, poderia “seguir no estudo da sexualidade”. O líder espiritual conta que passou por questionamentos e acabou se “envolvendo com uma pessoa casada” de sua comunidade.

Sri Prem Baba atrai milhares de fiéis e é guru de celebridades, como Reynaldo Gianecchini, Márcio Garcia e Bruna Lombardi. A assessoria do líder espiritual rejeita de forma enfática a acusação de abuso e diz que ele nunca negou ter tido relações amorosas.

Veja mais: O membro da Família Real favorito dos funcionários do palácio

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram