Estudante relata estupro dentro da estação Sacomã do Metrô de SP

Uma jovem de 18 anos relata ter sido vítima de um estupro na tarde da última quarta-feira (22), dentro da estação Sacomã, da Linha 2 – Verde, do Metrô de São Paulo.

Em entrevista ao G1, a estudante contou que estava a caminho da faculdade quando foi abordada na filha da bilheteria por um rapaz pedindo informaçõe. Era por volta das 17h. Minutos depois, quando já estava na plataforma esperando o trem, ele a atacou.

“Fui para o local onde pego o vagão que eu sempre tenho o costume de pegar, que fica próximo à escada, e ali tem um vão. Estava estudando. Quando dei por mim, senti um puxão no braço e só lembro de estar no chão, ele passar a mão em mim, rasgar toda a minha legging. Foi aí que tudo aconteceu”, descreveu. “Eu não tive condições de fazer nada, eu paralisei, não sabia o que fazer”, desabafou.

Ainda segundo a vítima, o agressor estava armado e, após estuprá-la, a seguiu até as proximidades da universidade. “A única coisa que eu consegui fazer foi pedir para alguns amigos me encontrarem na porta da faculdade, porque eu estava totalmente apavorada, em pânico“.

Em seguida, a garota procurou atendimento médico no Hospital de São Bernardo do Campo, onde fez uma bateria de exames e recebeu os medicamentos anti-retrovirais e a pílula do dia seguinte. Na tarde de quinta-feira (23), foi até a 2ª Delegacia da Mulher, na Zona Sul, para registrar a ocorrência.

Em nota, o Metrô afirma já sabe da ocorrência e que irá colaborar com as investigações. “Nesta quinta-feira (23) uma mulher compareceu à 2ª Delegacia da Mulher para registrar um Boletim de Ocorrência no qual relata ter sido agredida sexualmente na plataforma da Estação Sacomã na tarde de ontem. A vítima afirma que não procurou auxílio de nenhum funcionário do Metrô. A Companhia não medirá esforços para colaborar com a polícia durante as investigações”, diz o texto.

ALERTA NAS REDES SOCIAIS

Nesta semana, uma corrente nas redes sociais divulga informações relativas a ataques sofridos por mulheres nas saídas das estações de metrô – Ana Rosa e Vila Mariana foram as mais citadas.

Os alertas fizeram com que a direção da faculdade ESPM, que tem uma de suas unidades próximo à estação, distribuísse um comunicado aos estudantes, relembrando orientações de segurança e recomendando que os alunos utilizem o transporte de van até o metrô oferecido pela instituição.

O Metrô afirmou ao G1 que, na manhã do último sábado (18), uma jovem pediu auxílio aos seguranças da estação Vila Mariana após ter sido vítima de violência sexual na rua. Segundo eles, ela não quis ser encaminhada para a delegacia ou para o hospital, pediu apenas que a ajudassem a ir para a casa.

A SSP diz foi registrado no 36º DP um boletim de ocorrência de estupro ocorrido na madrugada de sábado (18), na cidade de Diadema. O caso será encaminhado ao 2º DP do município.

Já na 2ª DDM, segue em andamento um registro da mesma natureza, desta vez na estação Sacomã do Metrô na quarta (22). A delegacia vai investigar o caso, por meio de inquérito policial, e imagens das câmeras de segurança foram solicitadas ao órgão.