SP teve mais de 1.400 casos de estupro em consultório nos últimos 10 anos

O estupro de duas vítimas em um consultório odontológico em São Paulo trouxe a tona a questão da violência sexual em ambientes hospitalares. Locais que deveriam preservar a vida e a saúde das pacientes tem registros de 1.453 casos de estupro entre 2008 e 2018 no estado de São Paulo. Sendo que 1.080 registros envolviam menores de 14 anos.

Os dados foram divulgados pelo Universa que fez a análise de 2008 a 2016 em parceria com a Volt Data Lab, agencia especializada em jornalismo de dados e as informações referentes a 2017 foram analisadas pelos repórteres do portal. Para o estudo, foram considerados os boletins de ocorrência registrados como estupro e estupro de vulnerável.

Em 2017, foram notificados 171 estupros em estabelecimentos de saúde no estado, sendo 101 enquadrados como estupro de vulnerável. Foi observado que entre os anos de 2008 e 2016, 396 casos de estupro foram registrados com o termo em ‘hospital’; 143 aconteceram em postos de saúde; 58 em clínicas; 37 em consultórios odontológicos; 8 em UTIs e 6 ocorrências foram em recepções de hospitais.

Leia mais: Menina de 15 anos é presa por abortar após ser estuprada