1/10 Luedji Luna, 30, "Tô aqui e tive uma noite muito difícil z muita reflexão, abalada com o que aconteceu. A Marielle é uma criatura que não conheço pessoalmente mas conheço a trajetória, uma de nós que denunciava o extermínio do povo negro. Uma voz que não se calava e teve a vida ceifada, eu fico com medo porque eu também busco não me silenciar diante dessa história, eu canto sobre isso, falo sobre isso, acho que é um debate que é necessário. Ao mesmo tempo que eu sinto essa necessidade de falar, eu sinto medo depois do que aconteceu. Eu fico mais reticente, mas a gente não se cala, a gente vai com medo mesmo. São anos e anos de história, nossos passos vem de longe. Não foi a primeira que morreu, mas também não será em vão, vai ser sempre lembrado e nós que ficamos vamos ser continuidade." (Anna Laura Moura/CLAUDIA)