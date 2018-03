Atos pelo país protestam contra assassinato de Marielle Franco

Manifestantes se reuniram a partir das 17h no vão-livre do Masp, na avenida Paulista, para protestar contra o assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco, 38 anos, e do motorista Anderson Gomes. Eles foram mortos na noite de quarta-feira (14) depois que um carro emparelhou com o veículo em que estavam. A vereadora foi atingida por quatro tiros na cabeça, e o motorista, por três nas costas.

Quinta vereadora mais votada nas eleições para a Câmara Municipal (46.502 votos), Marielle, 38 anos, costumava postar mensagens de apoio ao movimento negro e aos direitos da mulheres e críticas ao governo de Michel Temer, à intervenção federal no estado e à atuação da polícia. No último domingo, Marielle protestou contra uma operação da Polícia Militar na Favela de Acari.

Em São Paulo, na Marcha contra o Genocídio Negro, as pessoas fecharam sozinhas o lado da avenida Paulista onde está o Masp. Várias mulheres discursaram _também havia muitas crianças e homens. Na manifestação, pacífica, gritos de “racistas não passarão” e muitos cartazes de “Marielle e Anderson presentes” e “Contra o genocídio negro”.

Outra grande manifestação aconteceu no Rio, na Cinelândia, depois do velório da vereadora e de Anderson, que aconteceu na Câmara. Uma multidão de manifestantes levou flores e cartazes contra a intervenção federal na cidade. Eles também fizeram coro contra a Polícia Militar. Muitas pessoas vestiam preto e usavam adesivos.

Em Porto Alegre, o ato aconteceu em frente à Esquina Democrática, no centro. Manifestações também aconteceram em Belo Horizonte e Brasília.

(ANNA LAURA MOURA, CLARA NOVAIS, ISABELLA D´ERCOLE, ISABELLA MARINELLI E LIA RIZZO)