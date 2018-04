Pastor pede fotos de adolescente nua para “quebrar maldição”

Segundo o delegado Rafael Pareja, responsável pelas investigações, em entrevista para o G1, o pastor não era ligado a nenhuma igreja e fazia pregações em várias instituições. De acordo com Rafael, o bispo participava de eventos religiosos em Goiás, Distrito Federal, outros estados e até fora do país.

O pastor se aproximava dos fiéis oferecendo ajuda espiritual. De acordo com as mensagens trocadas com a estudante, a polícia acredita que existem mais vítimas. “Inclusive, em uma das conversas, ele diz para a menor que ele já é acostumado a tirar a virgindade de outras meninas, para ela ficar calma que daria tudo certo. Então eu acredito que sim, existem outras vítimas, que podem aparecer. Que com a prisão dele, agora, elas tomem coragem para denunciar”, aponta.